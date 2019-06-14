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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karne sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karne sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karne sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan karne sevinçlerini paylaşan çocukları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hitaben  çektikleri videoda karne sevinçlerini paylaşan minik öğrencilere Twitter'dan  yanıt verdi.

Videoda öğretmenin "Sayın Cumhurbaşkanım bugün karnelerini verdik ve  Arel'in size bir mesajı var." diyerek paylaştığı görüntülerde söz alan Arel,  "Tayyip dede, iftihar belgesi aldım çok mutluyum." dedi. Başka bir çocuk da "Ben  de takdir belgesi aldım." diye konuştu.

Çocukların bu görüntüleri, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulunun sosyal  medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter adresi eklenerek paylaşıldı.

Bu görüntülere karşılık Twitter'dan minik öğrencilere yanıt veren  Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız  için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve  öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" mesajını paylaştı.

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