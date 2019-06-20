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Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğandan seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik anketlerle ilgili olarak, "Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Pazar günkü sonuçlar esas anketler" dedi.

Başkan Erdoğan yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri ile bugün bir araya geldi. Başkan Erdoğan bu toplantıda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Yabancı basınla yaptığı sohbet toplantısında Erdoğan, "Amerika'nın bir sıkıntısı var, bizim sayın Trump ile olan ilişkilerimiz çok çok farklı, ama sayın Trump'ın altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum" dedi.

"S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir" diyen Erdoğan, sözlerini, "yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye sürdürdü.

ABD'NİN BİR ÜLKEYİ NATO'DAN ÇIKARMA YETKİSİ YOK

NATO ve yaptırımlar konusunda ise Amerika'nın herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi olmadığını söyleyen Erdoğan Amerika'nın bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamarıyla NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabii tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz" dedi.

Obama döneminden itibaren Türkiye'nin Patriotları almak istediğini ama Patriotların o dönemde verilmediğine dikkat çeken Erdoğan, "O günden bugüne kongre bunlara hep karşı çıktı, engelledi. Şimdi Amerika bize patriotları vermeyecek, -ki bu bir savunma füzesidir- ben kendi savunmamı halletmeyecek miyim? Bununla ilgili tedbirlerimi almayacak mıyım? Bunun için herhalde bekleyecek halimiz yok" dedi.Türkiye'nin etrafında tehdit unsurları olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dolayısıyla Rusya'yla gayet uygun şartlarda S400'leri almış bulunuyoruz" diye konuştu.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ 

ABD F-35'ler ile ilgili yanlış bir adım atarsa, Türkiye mahkemeye yatırımın geri ödenmesi için başvuracak.

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