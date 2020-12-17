17 Aralık 2020 Perşembe 15:14 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan Şeb-i Arus'a özel mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
"Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz."
"Öldürmekten başka şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi ve hikmet meşalesini taşımayı sürdüreceğiz."