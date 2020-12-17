Başkan Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Öldürmekten başka şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi ve hikmet meşalesini taşımayı sürdüreceğiz."