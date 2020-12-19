Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık.

Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık.

(Uluslararası yatırımlar) Asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz.

Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız.

Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz.



Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar.

Türkiye'nin kıtalar arası ticarette ana kavşaklardan biri olması, 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır.

Ayrıntılar geliyor...