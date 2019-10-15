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  3. Barış Pınarı harekatı ile terörden temizlenmişti! Dönmeye başladılar

Barış Pınarı harekatı ile terörden temizlenmişti! Dönmeye başladılar

Barış Pınarı harekatı ile terörden temizlenmişti! Dönmeye başladılar

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmalar sırasında kentten ayrılan siviller evlerine dönüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezi teröristlerden temizlenmişti.

BARIŞ PINARI'NDA GÜVENLİ BÖLGEYE GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. AA, dün Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

AA

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