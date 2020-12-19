Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.