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  • Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Aralık 2020 Salı 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." 
<p>Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, İBB yönetimi tarafından gerçekleştirilen skandal

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