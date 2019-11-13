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Bakanlıktan okuldaki görüntüyle ilgili inceleme

Bakanlıktan okuldaki görüntüyle ilgili inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA


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