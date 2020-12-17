17 Aralık 2020 Perşembe 16:33 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca son dakika koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim." dedi.
Son dakika haberine göre Sağlık Bakan Koca koroanvirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim.
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞHEKİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir.