Son dakika haberi... Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Son dakika haberine göre Sağlık Bakan Koca koroanvirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞHEKİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir.

Son dakika haberi... Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran Başhekim Alkan görevden alındı