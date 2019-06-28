Son dakika... Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha önce duyurdukları personel alımı için bugün Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandığını hatırlatan Gül, "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

(AA)