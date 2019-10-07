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  3. Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik operasyon açıklaması

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik operasyon açıklaması

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyonla ilgili "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız" dedi.

Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor...

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan bir açıklama geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."

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