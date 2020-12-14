Son dakika haberi... Bakan Akar'dan Yunanistan'a NAVTEX tepkisi: "Bu, tacizden başka bir şey değil"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NAVTEX meselesinde Yunanistan'a tepkide bulundu. Yunanistan'ın tavrının komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu savunan Akar, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı."

Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın başka ülkelerden medet umduğunu dile getirerek, "Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım." dedi.