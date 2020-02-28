Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2148
  • 6,8309
  • 328.237
  • 110418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor. 

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. 

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi. 

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor. 

 


Ünlü oyuncu anne oldu!
'Adamın sakalını takip eder olduk'
Pişti oldular
Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
<p>Suriye´de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim gü

21 gün sonra geri alınan Serakib´ten ilk görüntüler....

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Resimli Regaip Kandili mesajları haberimizde! İşte en güzel, anlamlı Regaip Kandili mesajları

Güçlü bağışıklığın formülü belli oldu! İşte yapılması gerekenler...