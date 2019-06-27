Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7775
  • 6,5797
  • 260.268
  • 95.822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Bakan Akar'dan F-35 mesajı

Son dakika... Bakan Akar'dan F-35 mesajı

Son dakika... Bakan Akar'dan F-35 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız." dedi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin S-400 hava ve füze savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı tedariği ile ilgili olarak Bakan Akar, şunları söyledi:

“S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki işbirliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı’nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı’na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.”

Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinen Bakan Akar şöyle konuştu:

“Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımıza umuyorum. F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO’nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir.”

AKAR-JEFFREY GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD’nin  Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargâhı’nda bir araya geldiği  belirtildi.

Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son  dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından  muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve  Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin  görüşleri bir kez daha aktarıldı." ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

İstanbul´da Günün Kahramanı! Bebeği Havada Yakaladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte taban maaşlar

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!