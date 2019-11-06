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Avcılar'da silahlı dehşet!

Avcılar'da silahlı dehşet!

Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yabancıosmanoğlu (19), Yeşilkent Mahallesi G-554 Sokak'ta evinin yakınında silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yabancıosmanoğlu, burada hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)


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