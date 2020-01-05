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  3. Antalya'da sır olay! Biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da sır olay! Biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da sır olay! Biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedenini buldu. Ölen doktorun başına darbe aldığı, Alman uyruklu şahsın ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf’ın (65) cansız bedenlerini buldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Ege’nin başına darbe aldığı tespit edilirken, İssam Skaf’ın ise asılı halde bulunduğu bildirildi.

DHA


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