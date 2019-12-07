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  3. Tezgahta fark edildi, hemen ekip çağrıldı! Zehirli balık paniği

Tezgahta fark edildi, hemen ekip çağrıldı! Zehirli balık paniği

Tezgahta fark edildi, hemen ekip çağrıldı! Zehirli balık paniği

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde pazar yerindeki balık tezgahında, zehirli balon balığı bulunduğu tespit edildi. Zabıta 9'u büyük, toplam 13 balığa el koyarken, satıcı tezgahı süslemek için bu balıkları koyduğunu söyledi.

Antalya'nın merkez ilçelerinden Döşemealtı'ndaki pazar yerinde kurulan balık tezgahında bir vatandaş, yenilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilecek balon balığının yer aldığı bilgisini Döşemealtı Belediyesi zabıta ekipleri ile paylaştı. Gösterilen tezgaha gelen ekipler, 9'u büyük, 4'ü küçük balon balığı tespit etti.

Balon balıklarına el koyan ekipler, Döşemealtı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne de haber verdi. Balıklar incelenmek üzere özel bir yere taşındı. Balon balıklarını tezgahında bulunduran esnaf, balıkları tezgahını süslemek için koyduğunu söyledi. Balıklar, Döşemealtı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün kontrolünde imha edildi.

(DHA)


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