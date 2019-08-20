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  3. Son dakika haberi: Ankara'da saat 22:11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ankara'da deprem mi oldu?

Son dakika haberi: Ankara'da saat 22:11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ankara'da deprem mi oldu?

Son dakika haberi: Ankara'da saat 22:11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ankara'da deprem mi oldu"

Son dakika haberi olarak vatandaşlar Ankara'da deprem mi oldu? aramasını yapmaya başladı. Gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya deprem 20 Ağustos Salı akşamı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22:11'de 3.4 şiddetinde gerçekleşti. Detaylar haberimizde

Ankara'da deprem mi oldu? Son dakika haberi olarak Ankara'lı vatandaşlar deprem mi oldu aramasını yapmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Ankara Kahramankazan'da saat 22:11'de gerçekleşti. 

Başkentte, merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin yakın Sincan ve Etimesgut gibi ilçelerden de hissedildiği belirtildi. 

Ankara'da sabah saat 05.00 sıralarında da merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.  

 

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