Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist tutuklandı

Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.

Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.