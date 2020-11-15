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15 Kasım 2020 Pazar 08:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist tutuklandı

Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist tutuklandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.

Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

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