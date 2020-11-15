15 Kasım 2020 Pazar 08:25 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist tutuklandı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı
Son Dakika Haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı
Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.
Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.