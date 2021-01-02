02 Ocak 2021 Cumartesi 09:42 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Ankara'da 3 gencin bina garajındaki şüpheli ölümü
AA
Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.
AA'nın haberine göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.
Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DETAY
• Polisler zehirlenme vakası ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.
• Gençlerin yaşları 20-25 aralığında.
• Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.