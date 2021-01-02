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  • Son dakika haberi: Ankara'da 3 gencin bina garajındaki şüpheli ölümü
02 Ocak 2021 Cumartesi 09:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ankara'da 3 gencin bina garajındaki şüpheli ölümü

Son dakika haberi: Ankara'da 3 gencin bina garajındaki şüpheli ölümü
AA

Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

AA'nın haberine göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberin Özeti

Ankara'da bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

DETAY
• Polisler zehirlenme vakası ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.
• Gençlerin yaşları 20-25 aralığında.
• Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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