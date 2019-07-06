Alçaklığın sınırı yok! İsim ve fotoğrafları yayınladılar

KCK soruşturmasında terör örgütüne sızan MİT elemanlarını deşifre eden, Türkmenlere gönderilen yardım tırlarını kameralar önünde durdurarak istihbaratçıların kimliğini açık eden FETÖ, yine ihanet peşinde. Örgüt bu kez de sözde Libya’da gizli görevde olduğunu iddia ederek isim ve resimlerini paylaştığı devlet görevlilerini açık açık hedef gösterdi.

HAFTER TERÖR ÖRGÜTÜ

Libya’da yaşanan iç savaş, terör örgütlerinin de kullandığı kirli bir hesaplaşmaya dönüştü. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan’ın desteklediği Hafter terör örgütü, Türkiye’nin desteklediği meşru hükümete karşı yenilgiye uğradı. Ağır zayiat veren Hafter terör örgütü, geride çok sayıda gelişmiş füze ve silah bırakarak kaçtı.

BAE FONLU SİTE DEVREDE



Libya’daki bu ağır yenilgi sonrasında derin ilişki ağları yeniden gün yüzüne çıktı. FETÖ, çoğu BAE ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan yayın organları ile Libya’da gizli görevde olduğunu iddia ettiği devlet görevlilerini hedef gösterdi. Firarı FETÖ’cü Yavuz Baydar, yayın yönetmenliğini yaptığı site üzerinden sözde Libya kaynaklarına dayanarak bu görevlilerin isimlerini ve görevlerini paylaştı.

RESİMLERİNİ PAYLAŞTI



FETÖ’nün kapatılan yayın organı Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt bununla da yetinmedi. Sosyal medya hesabından TSK'da görevli generallerin de aralarında olduğu isimlerin pasaport kopyaları ile üniformalı fotoğraflarını yayınladı. Bu isimlerin önceki görevleri hakkında detaylı bilgiler de paylaşan Bozkurt, ihaneti daha da öteye taşıdı. Bozkurt, Libya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerinin gizlendiğini iddia ederek tüm Türkleri açık hedef haline getirdi. Bozkurt’un mesajları pek çok FETÖ’cü tarafından da paylaşıldı.



YENİ ŞAFAK