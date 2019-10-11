Alçak plan deşifre oldu! Gazetecilerin koordinatlarını verdiler

Habertürk TV'de Barış Pınarı harekatı ile ilgili gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Çetiner Çetin ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sınır bölgesinden canlı yayın yaptıkları sırada teröristlerin keskin nişancı ateşine maruz kalıp yayını yarıda kesmişlerdi.



Saldırıyı azmettirenin PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Sterk TV sözde gazeteci Aslan Aslan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Ağar, Twitter'dan sözde gazeteci Aslan'ı deşifre edip, gazeteciler Çetiner Çetin ve Mehmet Akif Ersoy'u da ekleyerek tweetlerine yer verdi.







Ağar paylaşımında 'Aşağlığa bakar mısınız? 1.ci de; “SDG bunların koordinatlarını tespit edip bomba yağdırın. 2.ci de; “Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar” diyor. Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış. Türk basınının şerefli emekçileri; “Güvenlik önlemleri alarak, vatana-insanlığa faydaya devam, aşağılıklıklarıyla çöküyorlar' dedi.



