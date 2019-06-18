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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."

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