Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir seminerde İstanbul’da beklenen deprem ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 'İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde konuşan Prof. Dr. Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul’da daha küçük iki deprem olacağını söyledi. Ercan seminer sonunda 'Korkma (Depremden Korunma Kılavuzu)' isimli kitabını imzaladı.

'BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ DİYE BİR ŞEY YOK'



İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk " diye konuştu.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE BU TÜR ÇIĞIRTKANLIKLAR ZARAR VERİYOR'



Türkiye’de 8 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olamayacağını söyleyen Ercan, "Bütün Kuzey Anadolu kırığının geçmişinde 8’den daha büyük bir deprem olmamış. Bütün Anadolu yarımadasında ve özellikle İran’dan başlayarak Alpler’e kadar 8 büyüklüğünde bir deprem olmamış. 8-9 büyüklüğündeki depremler genellikle Uzakdoğu’da, Pasifik’te ve Amerika kıyılarında oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin olduğundan daha büyük bir depreme gebeymiş gibi göstermek Türk halkının psikolojisini bozuyor. Aynı zamanda yatırımların Türkiye’den kaçmasına neden oluyor. Hatta gezginlerin Türkiye’ye gelmemesine ve daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor" şeklinde konuştu.



İHA