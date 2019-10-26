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  3. Boş arazide vahşet! İki kadın ölü bulundu

Boş arazide vahşet! İki kadın ölü bulundu

Boş arazide vahşet! İki kadın ölü bulundu

Adıyaman'da iki kadın pompalı av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinleri silah sesleri duyulması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmada mahalle içerisinde bulunan boş bir arazide Cansu Güven ile Songül Önemli'yi pompalı tüfek ile göğsünden vurulmuş halde buldu.

112 Acil Servis ekipleri, Cansu Güven'in olay yerinde öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan Songül Önemli'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Önemli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AA)

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