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  • Son dakika haberi: Adana'da ses bombası paniği: Çok sayıda polis sevk edildi
21 Aralık 2020 Pazartesi 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Adana'da ses bombası paniği: Çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika haberi: Adana'da ses bombası paniği: Çok sayıda polis sevk edildi
AA

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

 Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

AA'da yer alan habere göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.

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