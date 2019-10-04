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  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu." dedi.

AA

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