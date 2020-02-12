Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül'den flaş Kadir Şeker açıklaması!
Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gül, 'Kadir Şeker ile ilgili, "Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:
Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bunların hepsi soruşturma aşaması sonrasında ortaya çıkacaktır.
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