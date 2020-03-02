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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib meselesini görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.

 Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.

Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.


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