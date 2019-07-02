Çarpıcı S-400 yorumu! Fazla diretemez!

EMRE ÖZTÜRK

Türkiye ve Hindistan’ın Rus hava savunma sistemleri S-400’leri tercih ettikleri için ABD’yle yaşadıkları gerilimi yorumlayan Prof. Janardana Chaulia, “Tehditler işe yaramadığı gibi geri tepecek” diye konuştu. Chauila, şu değerlendirmelerde bulundu:

İKİ ÜLKE DE GÜÇLÜ DURUYOR

“Türkiye ile bizi bu konuda ayıran önemli nokta Hindistan’ın Türkiye gibi NATO üyesi olmaması. Dolayısıyla Hindistan aynı anda iki ülkenin silah sistemlerini alıp almama konusunda daha esnek. Ancak bu konuda ortak noktalarımız daha fazla. ABD her iki ülkeyi de yaptırımlarla tehdit ediyor ve iki ülke de ulusal tepki vererek tehditlere karşı güçlü duruşlarını koruyorlar. Diğer yandan hem Yeni Delhi’nin hem de Ankara’nın, Washington ile ilişkileri oldukça gerilmiş durumda ve ABD S-400 konusunda bu kırılgan ilişkiyi çok ileri götüremeyeceğini iyi biliyor. ABD, Hindistan ve Türkiye için yüksek perdeden konuşsa da iki bağımsız ülkenin kendi bağımsız kararlarına karışamayacağını iyi biliyor.”

TİCARET İÇİN GERİ ADIM

“Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump son derece ticari düşünen bir başkan... Türkiye ve Hindistan’la gerilerek kazanacağı para, ortak olarak kazanacağından daha az ise, baskıdan vazgeçecektir. Ben ABD’nin S-400 sistemi üzerinden iki ülke üzerindeki baskısının bu noktaya geleceğine ve çözüleceğine inanıyorum.”

Bugüne kadar sorun değildi

“Hindistan'In silah teçhizatının çok büyük bir bölümünü hali hazırda Rusya’dan temin ediyor. Hindistan, zamanın ispatladığı gibi son derece güvenilir olan S-300’lerini şimdi S-400 sistemiyle değiştirecek. Bugüne kadar hiçbir sorun çıkmamışken şimdi ABD’nin Hindistan’a ulusal çıkarlarına aykırı şekilde tehdit etmesi büyük bir yanlış. ABD, Hindistan’a daha önce de THAAD ve Patriot sistemlerini satmayı önermişti ancak ulusal savunma perspektifine uymadığı için bu teklif reddedilmişti. ABD askeri sistemlerini dünyaya satıyor ancak teknoloji transferine izin vermiyor. ABD bunu yaparak aslında ortaklarını güçlendirmiyor ve uzun vadede kendisine bağlı kılmaya çalışıyor.”

Ambargo tehdidi geri tepiyor

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye önümüzdeki günlerde gelmesi beklenirken ABD’nin Kongre ve savunma kanadından Türkiye üzerindeki ifadeleri ve ambargo tehdidi de geri tepiyor.