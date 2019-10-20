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  3. Trump'tan yeni Suriye tweeti: Ateşkes süreci iyi gidiyor

Trump'tan yeni Suriye tweeti: Ateşkes süreci iyi gidiyor

Trump'tan yeni Suriye tweeti: Ateşkes süreci iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Çekilme sürecinde meydana gelen ufak tefek ihlaller de sona erdi. Petrolü güvenceye aldık, askerlerimizi çekiyoruz." dedi.

ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes süreci iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun verdiği bilgilere göre ateşkes süreci iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor. Yeni bölgelere Kürtler yerleştirilecek. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz."

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