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  3. Son dakika haberi: 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Devam eden terör operasyonlarında Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3 ve Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan 'S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

(DHA)

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