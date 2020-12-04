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04 Aralık 2020 Cuma 16:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarının başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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