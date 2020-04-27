Son dakika haberi: 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 24 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar aynı uygulamanın 1 - 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde de olup olmayacağını merak ederken konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, Sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yanıtı...

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan 1 - 2 - 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacağını söyledi.

1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

"ABD'YE TIBBİ YARDIM MALZEMELERİNİ GÖNDERİYORUZ"



"55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik." diyen Erdoğan, "Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADLİYELERDEKİ DAVA, İCRA, ŞİKAYET, İTİRAZ, BİLDİRİM SÜRELERİNİ 15 HAZİRAN'A KADAR UZATIYORUZ"



Erdoğan, "Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.