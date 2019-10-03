Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6991
  • 6,268
  • 276.634
  • 102784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi... Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga

Son dakika haberi... Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga

Son dakika haberi... Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası davalı iki grup arasında kavga çıktı.

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi.  O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk müjdesi
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Timuçin Esen, Dr.House karakteriyle dönüyor
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu!
<p>Galatasaray´ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile Fenerbahçe´nin Kosovalı yıldız

Falcao ve Muriqi, Etnospor´da Ok Attı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinler Ekim ayında tüketilince lezzetli! İşte bu ayın en özel meyve ve sebzeleri!

Van'da 331 kilo uyuşturucu ele geçirildi