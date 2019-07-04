Son dakika haber: Meteoroloji'den önemli uyarı! Yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)