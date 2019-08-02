Son dakika: FETÖ'ye dev darbe! Kaynak Holding'in kurucusu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KEMAL BAŞKAYA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah polisin düzenlediği operasyonun devamında Kemal Başkaya da gözaltına alındı. Kaynak Holding’in kurucularından, Şifa Hastaneleri ve STV medya gibi önemli pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal Başkaya ile birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 18 oldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



DHA