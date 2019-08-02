FETÖ'nün YARSAV planı deşifre oldu! 54 ismin kaydı yapıldı

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin FETÖ'den yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davalarda örgütün yüksek yargı içindeki yapılanması gün yüzüne çıkartıldı.

TAKTİK DEŞİFRE EDİLDİ

Yargılamalar sayesinde örgütün çeşitli yöntemleri, taktikleri de deşifre edildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından bazı davalarda sunulan mütalaalarla da örgütün YARSAV ile ilgili üye çalışmaları ve amaçları ortaya konuldu.

ELEBAŞI GÜLEN VE ÖRGÜT TEPE YÖNETİCİLERİNİN TALİMATI

Mütalaalara göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün tepe yöneticilerinden alınan talimatlar doğrultusunda YARSAV'ın ele geçirilmesi için FETÖ üyesi hakim ve savcılar derneğe üye oldu.

54 İSMİN KAYDI YAPILDI

Derneğe 2007, 2008, 2009 ve 2010'da yoğun üye kaydı yapıldı. YARSAV'a 2007'de 146, 2008'de 157, 2009'da 70, 2010'da 525, 2011'de 45, 2012'de 64, 2013'te 3, 2014'te 17, 2015'te 10, 2016'da 17 olmak üzere toplam bin 54 hakim ve savcının üye kaydı yapıldı.

HSYK kararıyla YARSAV'a 2007'de üye olanlardan 124, 2008'de üye olanlardan 115, 2009'da üye olanlardan 37, 2010'da üye olanlardan 416, 2011'de üye olanlardan 40, 2012'de üye olanlardan 58, 2013'te üye olanlardan 2, 2014'te üyelik yapanlardan 9 ve 2016'da 2 olmak üzere toplam 803 dernek üyesi hakim ve savcının FETÖ gerekçesiyle meslekten ihracına hükmedildi.

10 YILDA GELENLERİN ÇOĞU FETÖ'DEN UZAKLAŞTIRILAN İSİMLER

Böylece derneğe en yoğun kaydın görüldüğü 2010'daki üyeliklerin, son 10 yıldakilerin yarısına karşılık geldiği ve 10 yılda YARSAV'a üye olanların büyük çoğunluğunun FETÖ üyeliği nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı tespit edildi.

Örgütün özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için YARSAV'ı kullandığı belirlendi.

Yargının sivil imamlarından "Emin" kod adlı Resul Yüksektepe ile eski yargı mensubu Mehmet Tank arasında 16 Ocak 2016'da yapılan ByLock görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Görüşmede YARSAV'ın belirlenen konularda kullanılabileceği konuşuldu.



AA