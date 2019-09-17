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FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen, 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay ve 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimleri geçtiği ve ankesörden arandıkları tespit edildikleri ileri sürüldü.

(AA)

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