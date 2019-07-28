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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar bitti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar bitti

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi. 

BAKAN BAYRAMDAN ÖNCE AÇILACAK DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söylemişti

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