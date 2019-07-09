Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7382
  • 6,4356
  • 257.251
  • 98903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fabrika sahibinin inanılmaz ölümü!

Fabrika sahibinin inanılmaz ölümü!

Fabrika sahibinin inanılmaz ölümü!

Yem fabrikası sahibi Turhan Pala, Gümüldür’deki yazlığında silahla kafasına sıkarak canına kıydı. Pala’nın cansız bedenini silah sesleri üzerine odaya gelen eşi Belma Pala buldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Armutlu'da yem fabrikası bulunan Turhan Pala, Gümüldür'deki yazlığında silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Acı olay, Menderes'in Gümüldür Mahallesi Özdere mevkiinde lüks site içindeki villada yaşandı. Bölgenin en büyük yem fabrikalarından birinin sahibi olan işadamı Turhan Pala, eşiyle birlikte sabah kahvaltısı yaptıktan sonra üst kata çıkıp uyuyacağını söyledi.

SİLAH SESİNE KOŞTU

Bu sırada kahvaltı sofrasını toplayen eşi Belma Pala, üst kattan gelen silah sesini duyunca büyük panik yaşadı.
Koşarak yukarı çıkan Belma Pala, eşini kanlar içerisinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işadamının hayatını kaybettiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan ve sırlarıyla giden işadamı Turhan Pala'nın cenazesi dün toprağa verildi.

YENİ ASIR

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı