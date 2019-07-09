Fabrika sahibinin inanılmaz ölümü!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Armutlu'da yem fabrikası bulunan Turhan Pala, Gümüldür'deki yazlığında silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Acı olay, Menderes'in Gümüldür Mahallesi Özdere mevkiinde lüks site içindeki villada yaşandı. Bölgenin en büyük yem fabrikalarından birinin sahibi olan işadamı Turhan Pala, eşiyle birlikte sabah kahvaltısı yaptıktan sonra üst kata çıkıp uyuyacağını söyledi.

SİLAH SESİNE KOŞTU

Bu sırada kahvaltı sofrasını toplayen eşi Belma Pala, üst kattan gelen silah sesini duyunca büyük panik yaşadı.

Koşarak yukarı çıkan Belma Pala, eşini kanlar içerisinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işadamının hayatını kaybettiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan ve sırlarıyla giden işadamı Turhan Pala'nın cenazesi dün toprağa verildi.



YENİ ASIR