Son dakika... Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven kişiye 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven kişiye 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hatırlanacağı üzere darp suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Olayın geçmişi

İddiaya göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi.

Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi ardından yanına gelip onu yere yatırdıktan sonra dövdü. Ardından çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.