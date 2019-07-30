Erbil'deki hain saldırıda siyah çanta detayı! Her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyindeki Erbil şehrinde 17 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıda Türk diplomat Osman Köse şehit düşmüş, bu olay Türkiye'nin 25 yıl sonra ilk kez bir diplomatının terör saldırısına uğraması olarak tarihteki yerini almıştı.

MİT'in koordinesinde yürütülen ve kimi noktalarda TSK'nın kimi noktalarda yerel emniyet güçlerinin dahil olduğu süreçte saldırıya karışanların hepsi oldukça kısa bir sürede etkisiz hale getirildi.

Diplomatımızı şehit eden kalleş kurşunu ateşleyen terörist Mazlum Dağ ve ona yardım eden 3 teröristi kıskıvrak yakalan Türkiye, bu ihanete azmettirici ve planlayıcı olarak bulaşan tüm teröristleri de nokta operasyonlarla öldürdü.

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİ SİYAH ÇANTANIN PEŞİNDE



Saldırının ardından bölgedeki yerel emniyet güçleriyle sıkı bir koordinasyon kuran ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük rol oynayan Türk güvenlik güçlerinin operasyonlara devam edeceği öğrenildi.

Ankara'dan bölgeye giden üst düzey güvenlik bürokrasisi heyetinin içinde yer alan isimlerin, saldırganların etkisiz hale getirilmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Türk güvenlik güçleri, terörist Mazlum Dağ'ın olay anında neden siyah çantayı aldığı, içinde ne olduğuna dair bilgisinin olup olmadığı, şehit diplomatın aynı gün başka kimlerle bir araya geldiği gibi soruların yanıtını ve daha da önemlisi siyah çantayı bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



YENİ ŞAFAK