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  3. Emniyet'te yeni yapılanma: 35'ten 28'e düşürüldü

Emniyet'te yeni yapılanma: 35'ten 28'e düşürüldü

Emniyet'te yeni yapılanma: 35'ten 28'e düşürüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28’e düşürüldü.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki daire başkanlıkları, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, yönetimde etkinlik ve koordinasyonun artırılması amacıyla Bakan Süleyman Soylu'nun onayıyla yeniden yapılandırıldı.

Yeniden yapılandırmayla, Özel Güvelik Daire Başkanlığının görevleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına devredildi.

EMNİYET'TE YENİ YAPILANMA
Belge Yönetimi Daire Başkanlığı ile Koordinasyon Daire Başkanlığı birleştirilerek "Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı", Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Haberleşme Daire Başkanlığı birleştirilerek "Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı", Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Hudut Kapıları Daire Başkanlığı birleştirilerek "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı", İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birleştirilerek "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı", Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı birleştirilerek "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı", Araştırma Daire Başkanlığı ile İnceleme Daire Başkanlığı birleştirilerek, "Araştırma ve İnceleme Daire Başkanlığı" olarak yapılandırıldı.

Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürülmüş oldu.

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