Emine Bulut cinayetinde yeni görüntüler! Son dakika Emine Bulut cinayetinin ikinci duruşması bugün!

Türkiye'nin yüreklerini dağlayan Emine Bulut cinayetinin ikinci duruşması bugün yapılıyor. Emine Bulut cinayetinin davası kapsamında 'Canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen katil zanlısı Fedai Varan ikinci kez hakim karşısında. Emine Bulut cinayetinin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Kızlarının gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı.Emine Bulut cinayet davasında sonuç ne olacak? merak ediliyor. İşte detaylar..

EMİNE BULUT İKİNCİ DURUŞMASI BUGÜN

Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma yapması için süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Savcı mütalaasında, sanık Fedai Varan'ın, ''canavaca hisle kasten adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Emine Bulut’un tahrik edici bir fiilinin bulunmaması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasını ve olayın işleniş biçiminden dolayı takdiri indirimin uygulanmamasını istedi.

EMİNE BULUT CİNAYETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kırıkkale'de Emine Bulut'un (38), eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızları F.B.V.'nin gözleri önünde adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına yansıdı.

Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı. Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Varan'ın daha sonra Bulut'a yumruk atıp, içeriye sokması ve orada yaşanan kargaşa, Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılması ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirmesi görüntülerde yer aldı.

EMİNE BULUT CİNAYET OLAYI NEDİR?

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.

WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut'un tekrar evlenme durumundan Fedai Varan'a bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski karı kocanın aralarında tartışma çıktığı ifade edilen iddianamede, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi'nde tekrar karşılaştığı, Emine Bulut'un iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin kadını yakaladığı ve pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle öldürdüğü bilgisi aktarıldı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.