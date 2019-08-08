Son dakika... Ege'de art arda korkutan depremler! Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 6 dakika arayla iki deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Bozkurt ilçesi olan ilk depremin büyüklüğünü 4,2 ikinci depremin büyüklüğünü ise 6,0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Çardak'ta 3,2, Bozkurt'ta ise 2,1 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

"İNSANLAR EVLERİNİN DIŞINA ÇIKMALIDIR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Denizli'deki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede bir hareketlilik söz konusu. 6 büyüklüğünde olduğu için bu yer kabuğunu kırabilen bir depremdir. Çevredeki binalara ciddi zararlar vermiş olabilir. Komşu bir alanda başka bir depremi tetiklemesi mümkün olabilir. İnsanların evlerinin dışında olmalarında fayda var. Evlerinin önünde beklememeleri gerekir. İnsanlar bir süre evlerine girmezse iyi olur. Evlerinde bir arıza olanlar profesyonel bir göz görmeden evlerine girmemelidir. 6 büyüklüğündeki bir depremin 5-10 gün boyunca artçıları olabilir. Bu büyüklüklerde 5,5'a kadar çıkabilir." dedi.

YIKILAN BİNALAR VAR

İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DENİZLİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 14.25'te merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz

koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır." denildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybının tespit edilmediği belirtilirken, "Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup Valiliğimiz dışındaki alınacak olan bilgilere itibar edilmemesi rica olunur."

Valilik açıklamasında ayrıca depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, VALİ'DEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin, Denizli Valisi Hasan Karahan ile telefonda görüştü. Karahan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, depreme ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını söyledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremle ilgili şu bilgileri verdi:

''Ekiplerimiz destek için sahaya çıktı. Baklan, Bozkurt ilçemize doğru gidiyorum. Gelen haberlerde bizi üzecek, can kaybı haberimiz yok çok şükür. Ben de kapalı alandaydım, hissettik. Biz özetle şu anda Baklan, Bozkurt ve Çardak ilçelerimize doğru gidiyoruz. Ekiplerimiz orada.''

"TARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR"

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

"ÇÖKEN EVLERİN ALTINDA KALANLAR OLDU"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik. Toplantı halindeydik. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar."

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.