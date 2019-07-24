Son dakika... Diyabakır'da alçak saldırı! Yaralılar var
Diyarbakır'da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcının atıldığı bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı..
Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.
Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(AA)