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  3. Son dakika... Diyabakır'da alçak saldırı! Yaralılar var

Son dakika... Diyabakır'da alçak saldırı! Yaralılar var

Son dakika... Diyabakır'da alçak saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcının atıldığı bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı..

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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