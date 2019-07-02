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  3. Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı: "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri” ile “Eylem Planı” imzalaması Hk. hakkında sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri”ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi “Ferhat Abdi Şahin” ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir “Eylem Planı” imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz.

Sözkonusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM’nin terörizmle ile ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir.

BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı, zorla silah altına alma dahil, en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Ancak BM’nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez. "

(AA)

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