Son dakika deprem haberleri: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem... 6 can kaybı, 321 yaralı var... 70 kişi kurtarıldı

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetinin 6.6 olduğunu açıkladı. İstanbul ve çevresinde il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

İZMİR'DE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 6.8 olarak duyurdu.

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.' açıklamasında bulundu.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." dedi.



6 KİŞİ ÖLDÜ, 321 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 257'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 16'sı 4 büyüklüğünün üzerinde 84 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 257 vatandaşın yaralandığı, yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği kaydedildi.

AFAD, İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 321'e yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı



ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

AFAD Ege Denizi'nde Urla açıklarında büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlenmiştir.



DEPREM TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Trakya'da da hissedildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden cadde ile sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bölgede 4.1, 4.2 ve 4.8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

ENKAZLARDAN 70 VATANDAŞ SAĞ ÇIKARILDI

İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarından toplam 70 vatandaş sağ çıkarıldı.



KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun"

BAKAN KURUM: ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." diye konuştu.

Kurum, bölgede hızla çalışmaların başlatıldığını aktararak, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza enkaz çalışmaları yapıp bu surette vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Ben tüm İzmir'imize tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK



Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki depremle ilgili ilk açıklama

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

MUĞLA Valiliği, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“30.10.2020 günü saat 14.51 sıralarında Ege Denizi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

BAKAN KOCA: 38 AMBULANS, 35 UMKE EKİBİ VE 2 AMBULANS EKİP OLAY YERİNDE

İzmir'deki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 120 kişinin de yaralandığı bilgisini vererek şunları söyledi:

"38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."

MSB: TSK'YA AİT 2 HELİOPTER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE GÖREVLENDİRDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığında kriz masası oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır.

Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB, tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır."

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TSK'ye ait bir uçağımız, İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor."

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

AFAD'DAN AYDIN'DA DEPREM

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

