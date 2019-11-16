Son dakika deprem haberleri: En son nerede deprem oldu? 16 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler..
Son dakika deprem haberleri arama motorunda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri güncel olarak saati ve şiddetiyle yayınlıyor. Deprem olduğunu hissedenler son deprem listesini araştırıyor. En son deprem nerede oldu? 16 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle..
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler yayınlanıyor. Vatandaşlar yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak bilmek istiyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu.16 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle..
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16 KASIM DEPREM HABERLERİ
BURSA'DA DEPREM..
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu. Gece gece 3:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.
AKDENİZ'DE DEPREM..
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 05:30 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 6.7 km derinlikte gerçekleşti.