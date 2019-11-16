Son dakika deprem haberleri: En son nerede deprem oldu? 16 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler..

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler yayınlanıyor. Vatandaşlar yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak bilmek istiyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu.16 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle..

16 KASIM DEPREM HABERLERİ

BURSA'DA DEPREM..

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 5 km derinlikte deprem oldu. Gece gece 3:28’de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.

AKDENİZ'DE DEPREM..

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 05:30 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 6.7 km derinlikte gerçekleşti.